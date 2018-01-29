Таможенники начали отслеживать незадекларированные покупки россиян с помощью tax free

Речь идет о дорогих товарах, приобретенных за рубежом.

Москва. Федеральная таможенная служба с помощью tax free начала оперативно отслеживать дорогие покупки россиян, сделанные за границей. Как пишет Интерфакс, речь идет о товарах, на которые не составили налоговую декларацию при пересечении границы.

По информации СМИ, с помощью tax free иностранные коллеги в кратчайшие сроки передают таможенникам данные о дате и сумме покупок, сделанных россиянами. При этом если общая сумма таких приобретений для авиапутешественников превышает 10 тысяч евро (15 тысяч евро - для тех, кто пересекает границу по земле), то россиянам необходимо заплатить налог, равный 30% от таможенной стоимости, и заполнить необходимые документы.

Отмечается, что после введения данной системы (позволяющей покупателям возвращать стоимость НДС) ФТС пресекла несколько десятков случаев ввоза в страну незадекларированных товаров – дорогих ювелирных украшений, часов, гаджетов и другой техники.

Напомним, ранее Минпромторг назвал магазины, где иностранцы смогут совершать покупки без НДС. Благодаря tax free, в таких торговых точках они, покупая товар, смогут вернуть налог на добавочную стоимость.