  • $ 56.41 ↓
  • € 69.07 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Будущих молодожёнов предложили проверять на психологическую совместимость

      11:50, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:50, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      200
      0
      #общество\n#депутаты\n#инициативы\n#Минздрав\n#брак\n#молодые семьи\n#Тестирование\n#свадьбы
      Фото: pixabay.com
      200
      0

      С инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

      Москва. Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой о проведении обязательного теста на психологическую совместимость для россиян, собирающихся пожениться.  

      Как пишет russian.rt, документ поступит для рассмотрения в российский Минздрав в пятницу, 26 января. Его авторы считают, что такое нововведение позволит в будущем сократить число разводов.  

      Согласно тексту документа, тестирование предлагается проходить незадолго до свадьбы. По его результатам специалист будет составлять для будущих молодоженов рекомендации, которые помогут сгладить острые углы в семейной жизни.   

      При этом если эксперт обнаружит серьезные конфликты между влюбленными, то может направить их на консультации в районные центры психологической помощи.  

      Помимо этого, такое же тестирование депутат заксобрания Ленобласти предлагает проводить и для пар, подавших заявление на развод. Психологические консультации, по его мнению, помогут преодолеть кризис в семейных отношениях.  

      «Семьи, желающие расторгнуть брак, тоже должны пройти курс у семейного психолога и попытаться сохранить свои отношения» - подчеркнул Петров. 

      11:50, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      200
      0
      #общество\n#депутаты\n#инициативы\n#Минздрав\n#брак\n#молодые семьи\n#Тестирование\n#свадьбы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      11420

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      9780
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      8943
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      6956
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5023
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1275

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1260
      18:12, 21 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1136
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1119
      15:56, 18 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1002
      19:44, 22 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      2642

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      1013
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      1010
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      865
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      746
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств

      24 января, 2018

      Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода

      24 января, 2018

      Переселение из аварийного барака

      24 января, 2018