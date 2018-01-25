Будущих молодожёнов предложили проверять на психологическую совместимость

С инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Москва. Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой о проведении обязательного теста на психологическую совместимость для россиян, собирающихся пожениться.

Как пишет russian.rt, документ поступит для рассмотрения в российский Минздрав в пятницу, 26 января. Его авторы считают, что такое нововведение позволит в будущем сократить число разводов.

Согласно тексту документа, тестирование предлагается проходить незадолго до свадьбы. По его результатам специалист будет составлять для будущих молодоженов рекомендации, которые помогут сгладить острые углы в семейной жизни.

При этом если эксперт обнаружит серьезные конфликты между влюбленными, то может направить их на консультации в районные центры психологической помощи.

Помимо этого, такое же тестирование депутат заксобрания Ленобласти предлагает проводить и для пар, подавших заявление на развод. Психологические консультации, по его мнению, помогут преодолеть кризис в семейных отношениях.

«Семьи, желающие расторгнуть брак, тоже должны пройти курс у семейного психолога и попытаться сохранить свои отношения» - подчеркнул Петров.