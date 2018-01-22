Ростуризм подготовил «черный» список отелей к Чемпионату мира по футболу-2018

В него федеральное агентство поместило гостиницы, намеренно завышающие цены перед мундиалем.

Москва. Ростуризм подготовил «черный» список отелей перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом в интервью РГ сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.

По словам главы федерального агентства, в перечень включены гостиницы, которые намеренно завышают цены на время проведения мирового первенства.

Он подчеркнул, что на такой шаг ведомство толкнула схожая ситуация, когда прекратилась продажа туристических путевок в Турцию и Египет. Тогда, по словам Сафонова, ряд отелей на российских курортах сознательно повысил цену на отдых в своих номерах, исходя их принципа, что путешественникам некуда деваться, и они заплатят любые деньги.

«Мы совместно с региональными властями и участниками рынка стали проводить системную работу, нацеленную на предотвращение необоснованного повышения цен и недопущение причинения ущерба имиджу российского туризма» - отметил глава федерального агентства.

При этом Олег Сафонов выразил надежду, что в городах проведения ЧМ-2018 ситуацию с ценами на гостиницы удастся переломить. Помощь в этом ведомству оказывают как Федеральная антимонопольная служба, так и Роспотребнадзор.

Отмечается, что «черный» список отелей будет опубликован в ближайшее время.