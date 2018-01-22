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      Ростуризм подготовил «черный» список отелей к Чемпионату мира по футболу-2018

      11:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      193
      0
      #отдых\n#спорт\n#цены\n#путешествие\n#туристы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Ростуризм
      Фото: vk.com/fifaworldcup
      193
      0

      В него федеральное агентство поместило гостиницы, намеренно завышающие цены перед мундиалем.

      Москва. Ростуризм подготовил «черный» список отелей перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом в интервью РГ сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.  

      По словам главы федерального агентства, в перечень включены гостиницы, которые намеренно завышают цены на время проведения мирового первенства.  

      Он подчеркнул, что на такой шаг ведомство толкнула схожая ситуация, когда прекратилась продажа туристических путевок в Турцию и Египет. Тогда, по словам Сафонова, ряд отелей на российских курортах сознательно повысил цену на отдых в своих номерах, исходя их принципа, что путешественникам некуда деваться, и они заплатят любые деньги.  

      «Мы совместно с региональными властями и участниками рынка стали проводить системную работу, нацеленную на предотвращение необоснованного повышения цен и недопущение причинения ущерба имиджу российского туризма» - отметил глава федерального агентства.  

      При этом Олег Сафонов выразил надежду, что в городах проведения ЧМ-2018 ситуацию с ценами на гостиницы удастся переломить. Помощь в этом ведомству оказывают как Федеральная антимонопольная служба, так и Роспотребнадзор.  

      Отмечается, что «черный» список отелей будет опубликован в ближайшее время. 

      11:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      193
      0
      #отдых\n#спорт\n#цены\n#путешествие\n#туристы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Ростуризм

       

       

       

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