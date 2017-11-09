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      Госдуме предложили принять закон о 5 годах колонии для живодеров

      10:33, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:33, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      133
      0
      #животные\n#депутаты\n#преступления\n#наказание\n#Госдума\n#подготовка законопроекта.
      Фото: pixabay.com
      133
      0

      К такому сроку могут приговорить за демонстрацию видео с издевательством над животными в Интернете.

      Москва. В России могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. С инициативой об этом выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии и защите окружающей среды Владимиром Бурматовым, пишет «Интерфакс»

      В зависимости от последствий для жертвы, общественного резонанса и обстоятельств, при которых было совершено преступление, предлагается широкая линейка различных санкций, начиная от штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до полугода. 

      Самое тяжелое наказание, которое может грозить живодерам в случае принятия документа – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Такой вариант судья сможет выбрать в случае, если над животным издевались в присутствии детей, или группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо при демонстрации преступления в средствах массовой информации или Интернете.

      Напомним, летом этого года в Хабаровске суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам заключения девушку, выкладывавшую в сеть фото с издевательствами над животными. Однако такой срок ей начислили в большей степени за причастность к другим преступлениям, включая разбой.

      10:33, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      133
      0
      #животные\n#депутаты\n#преступления\n#наказание\n#Госдума\n#подготовка законопроекта.

       

       

       

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