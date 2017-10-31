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      В России могут отменить уголовное наказание за первое преступление

      12:46, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:46, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #инициативы\n#преступления\n#Верховный суд России\n#законопроект\n#судимость
      Фото: pixabay.com
      189
      0

      Вместо этого Верховный суд предлагает ввести понятие «уголовный проступок» и приговаривать за него к штрафу или обязательным работам.  

      Москва. Верховный суд России намерен рассмотреть на своем пленуме инициативу, направленную на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства в стране. Как пишут «Известия», судебному органу предлагают рассмотреть идею о введении понятия «уголовный проступок».   

      Речь идет о том, чтобы не отправлять за решетку людей, впервые в жизни совершивших незначительное преступление. Также, чтобы не создавать таким гражданам проблем с трудоустройством, карьерой и получением кредитов, «уголовный проступок» предполагается не оформлять, как судимость. Мерой наказания за первое правонарушение следует установить штраф или обязательные работы, считают авторы инициативы.   

      К «уголовным проступкам» могут отнести до 80 видов преступлений. Среди них - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, воспрепятствование работе избирательных комиссий, разглашение тайны усыновления и клевета. 

      Добавим, инициативу планируется рассмотреть на заседании пленума Верховного суда России во вторник, 31 октября.

      12:46, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #инициативы\n#преступления\n#Верховный суд России\n#законопроект\n#судимость

       

       

       

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