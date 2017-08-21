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      США отказались выдавать россиянам неиммиграционные визы с 23 августа

      14:13, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:13, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #туризм\n#США\n#иммиграция\n#посольство\n#виза
      Фото: pixabay.com
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      Исключение сделано лишь для посольства в Москве: там с 1 сентября выдачу возобновят.  

      Москва. У россиян возникнут сложности с поездками в Соединенные Штаты Америки в туристических и бизнес-целях, а также для посещения друзей и родственников. Посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа, пишут «Известия».  

      Отмечается, что новые меры будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипмиссии США в РФ. Напомним, их ввели в августе в качестве ответной меры на высылку 35 российских дипломатов еще при президентстве Обамы.

      На сайте посольства говорится, что теперь, в связи с нехваткой сотрудников посольств для выполнения ключевых обязанностей, США вводят ограничения в выдаче неиммиграционных виз. По всей России эта мера начнет действовать с 23 августа. В Москве визы снова начнут выдавать с 1 сентября. В других городах процесс приостановлен на неопределенный срок.

      14:13, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      102
      0
      #туризм\n#США\n#иммиграция\n#посольство\n#виза

       

       

       

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