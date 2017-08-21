США отказались выдавать россиянам неиммиграционные визы с 23 августа

Исключение сделано лишь для посольства в Москве: там с 1 сентября выдачу возобновят.

Москва. У россиян возникнут сложности с поездками в Соединенные Штаты Америки в туристических и бизнес-целях, а также для посещения друзей и родственников. Посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа, пишут «Известия».

Отмечается, что новые меры будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипмиссии США в РФ. Напомним, их ввели в августе в качестве ответной меры на высылку 35 российских дипломатов еще при президентстве Обамы.

На сайте посольства говорится, что теперь, в связи с нехваткой сотрудников посольств для выполнения ключевых обязанностей, США вводят ограничения в выдаче неиммиграционных виз. По всей России эта мера начнет действовать с 23 августа. В Москве визы снова начнут выдавать с 1 сентября. В других городах процесс приостановлен на неопределенный срок.