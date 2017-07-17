Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

Из них 6 тысяч будут уволены уже в этом году.

Москва. До конца этого года АвтоВАЗ сократит 6 тысяч работников. А в 2018 году численность персонала уменьшится еще на 2,2 тысячи. Об этом пишут «Известия» по итогам совещания по развитию предприятия, которое прошло 17 июля в Москве.

В нем приняли участие руководители компании, а также полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Кстати, это уже не первое массовое сокращение рабочих мест на АвтоВАЗе. До 2009 года там было занято 100 тысяч человек.