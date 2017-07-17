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      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      14:15, 17 июля, 2017
      Новичок
      14:15, 17 июля, 2017
      Новичок
      55
      0
      #промышленность\n#безработица\n#АвтоВАЗ\n#увольнения\n#Бабич
      Фото: lada.ru
      55
      0

      Из них 6 тысяч будут уволены уже в этом году.  

      Москва. До конца этого года АвтоВАЗ сократит 6 тысяч работников. А в 2018 году численность персонала уменьшится еще на 2,2 тысячи. Об этом пишут «Известия» по итогам совещания по развитию предприятия, которое прошло 17 июля в Москве. 

      В нем приняли участие руководители компании, а также полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

      Кстати, это уже не первое массовое сокращение рабочих мест на АвтоВАЗе. До 2009 года там было занято 100 тысяч человек.

      14:15, 17 июля, 2017
      Новичок
      55
      0
      #промышленность\n#безработица\n#АвтоВАЗ\n#увольнения\n#Бабич

       

       

       

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