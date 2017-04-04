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      Метро Санкт-Петербурга заработало в прежнем режиме

      10:20, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #метро\n#Питер
      Фото: ru.wikipedia.org
      59
      0

      До 10:00 мск продолжат работу автобусы-дублеры.

      Санкт-Петербург. Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме по всем станциям и линиям после теракта, который произошел днем 3 апреля. До 10:00 по московскому времени продолжат работу автобусы-дублеры по маршруту 2М (60 автобусов, от Петроградской до Московской), сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. В течение дня, 4 апреля, усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе.

      В понедельник, 3 апреля, в вагоне метро Санкт-Петербургана перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело.

      Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших в результате теракта в метров Санкт-Петербурга

      10:20, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #метро\n#Питер
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