Метро Санкт-Петербурга заработало в прежнем режиме

До 10:00 мск продолжат работу автобусы-дублеры.

Санкт-Петербург. Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме по всем станциям и линиям после теракта, который произошел днем 3 апреля. До 10:00 по московскому времени продолжат работу автобусы-дублеры по маршруту 2М (60 автобусов, от Петроградской до Московской), сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. В течение дня, 4 апреля, усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе.

В понедельник, 3 апреля, в вагоне метро Санкт-Петербургана перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших в результате теракта в метров Санкт-Петербурга.