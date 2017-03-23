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      Жительница Дагестана Зайнаб на спор сменила имя на Дайенерис Таргариен

      18:35, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18:35, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #паспорт\n#сериал\n#Игра престолов
      Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
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      Новый паспорт 22-летняя девушка получила 14 февраля.

      Избербаш. Дагестан. 22-летняя жительница дагестанского Избербаша Зайнаб Б. на спор поменяла имя. Теперь она стала Таргариен Дейенерис Абдуллаевна, сообщает «Лайф».

      Новый паспорт девушка получила 14 февраля 2017 года.

      В настоящее время Дейенерис Абдуллаевна продает игрушечных драконов в местном детском магазине.

      Окружающие говорят о сходстве Зайнаб с героиней из сериала «Игра престолов», в честь которой она и взяла новое имя. Сама девушка подтверждает факт смены паспорта, но предпочитает не распространяться об этом, опасаясь осуждения.

      18:35, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      155
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      #паспорт\n#сериал\n#Игра престолов
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