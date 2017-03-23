Жительница Дагестана Зайнаб на спор сменила имя на Дайенерис Таргариен

Новый паспорт 22-летняя девушка получила 14 февраля.

Избербаш. Дагестан. 22-летняя жительница дагестанского Избербаша Зайнаб Б. на спор поменяла имя. Теперь она стала Таргариен Дейенерис Абдуллаевна, сообщает «Лайф».

Новый паспорт девушка получила 14 февраля 2017 года.

В настоящее время Дейенерис Абдуллаевна продает игрушечных драконов в местном детском магазине.

Окружающие говорят о сходстве Зайнаб с героиней из сериала «Игра престолов», в честь которой она и взяла новое имя. Сама девушка подтверждает факт смены паспорта, но предпочитает не распространяться об этом, опасаясь осуждения.