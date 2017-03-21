Пользователи «ВКонтакте» случайно получили доступ к секретным функциям модераторов

В ночь с 20 на 21 марта произошел сбой в популярной соцсети.

Россия. Из-за сбоя в социальной сети «ВКонтакте» пользователи получили доступ к секретным функциям модераторов сайта. К ним относятся кнопки «Открыть приватные фото», «Личная карточка», «Вектор интересов» и многие другие, сообщает «Российская газета».

Многим пользователям соцсети не понравилась новость о том, что модераторы могут видеть их частные снимки. По словам директора по развитию «ВКонтакте» Александра Круглова, данная функция была введена для борьбы с детской порнографией. Он также добавил, что не у всех администраторов есть доступ к приватным фотографиям.