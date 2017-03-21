  • $ 57.28 ↓
  • € 61.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пользователи «ВКонтакте» случайно получили доступ к секретным функциям модераторов

      15:20, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      15:20, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #ВКонтакте\n#соцсети
      Фото: google.ru
      104
      0

      В ночь с 20 на 21 марта произошел сбой в популярной соцсети.

      Россия. Из-за сбоя в социальной сети «ВКонтакте» пользователи получили доступ к секретным функциям модераторов сайта. К ним относятся кнопки «Открыть приватные фото», «Личная карточка», «Вектор интересов» и многие другие, сообщает «Российская газета».

      Многим пользователям соцсети не понравилась новость о том, что модераторы могут видеть их частные снимки. По словам директора по развитию «ВКонтакте» Александра Круглова, данная функция была введена для борьбы с детской порнографией. Он также добавил, что не у всех администраторов есть доступ к приватным фотографиям.

      15:20, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      104
      0
      #ВКонтакте\n#соцсети
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа