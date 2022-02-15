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Помещенному в больницу Зюганову стало лучше

13:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Помещенному в больницу Зюганову стало лучше
13:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
34
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#политика\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#ОРВИ\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов
Фото: vk.com/gennadiy_zyuganov
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0

Лидера КПРФ доставили в ЦКБ с признаками ОРВИ.

Москва. Об улучшении самочувствия сообщил госпитализированный в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, уже третий день у него хорошие анализы. В целом, по словам главы коммунистов, он чувствует себя нормально. Однако о сроках выписки врачи пока не говорят, отметил Зюганов.

Напомним, в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве лидера компартии России доставили 11 февраля. У политика обнаружили признаки острой респираторной вирусной инфекции. Как рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, компьютерная томография не выявила поражения легких у пациента.

13:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
34
0
#политика\n#власть\n#здоровье\n#больница\n#ОРВИ\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов