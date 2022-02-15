Помещенному в больницу Зюганову стало лучше

Москва. Об улучшении самочувствия сообщил госпитализированный в ЦКБ лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, уже третий день у него хорошие анализы. В целом, по словам главы коммунистов, он чувствует себя нормально. Однако о сроках выписки врачи пока не говорят, отметил Зюганов.

Напомним, в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве лидера компартии России доставили 11 февраля. У политика обнаружили признаки острой респираторной вирусной инфекции. Как рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, компьютерная томография не выявила поражения легких у пациента.