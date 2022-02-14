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Врачи сообщили о воспалительных процессах у госпитализированного Жириновского

16:31, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Врачи сообщили о воспалительных процессах у госпитализированного Жириновского
16:31, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
341
0
#политика\n#власть\n#здоровье\n#врачи\n#Минздрав\n#ЛДПР\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов\n#Владимир Жириновский
Фото: vk.com/vladimir.zhirinovsky
341
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Также госпитализирован Зюганов.

Москва. У проходящего лечение от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского отмечены воспалительные процессы в головном мозге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал 112.

В целом врачи оценивают состояние 75-летнего политика как стабильно тяжелое. Работу легких у него поддерживает аппарат ИВЛ. По данным Минздрава, у Жириновского обнаружен омикрон-штамм коронавируса.

Добавим, как пишет Лента.ру, 11 февраля в московскую Центральную клиническую больницу с признаками острой респираторной вирусной инфекции доставили председателя КПРФ Геннадия Зюганова. В той же клинике со 2 февраля лечат и Владимира Жириновского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля пожелал обоим политикам скорейшего выздоровления.

16:31, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
341
0
#политика\n#власть\n#здоровье\n#врачи\n#Минздрав\n#ЛДПР\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов\n#Владимир Жириновский