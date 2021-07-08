Реакцию ОДКБ на возможное вторжение в Таджикистан пообещал Лавров

В соседнем Афганистане в связи с выводом войск США усилились позиции террористов.



Владивосток. Приморский край. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагирует на нападение на Таджикистан с территории Афганистана, если оно произойдет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, пишет «Интерфакс».

Глава МИД напомнил о том, что Москва является союзником Душанбе.

«И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ», - заявил министр. Также Сергей Лавров напомнил, что представители Организации договора о коллективной безопасности недавно побывали на таджикско-афганской границе. Сложившаяся там обстановка была предметом рассмотрения ОДКБ.

Напомним, за последние 2 недели на территорию Таджикистана перешло около 1500 афганских военных из подразделений правительственных войск, теснимых боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Причина – начавшийся вывод войск США и НАТО из Афганистана. Одновременно с ним активизировались противники правительства президента Гани: сейчас они контролируют 110 из 370 районов страны и продолжают захват территорий. В связи с этим Душанбе запросил помощи ОДКБ от возможной агрессии.

До 2005 года российские военные охраняли границы Таджикистана. В настоящее время в бывшей советской республике размещена 201 российская военная база.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия. С 2013 года статус наблюдателя в этой организации имеют Сербия и Афганистан. Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран - участниц договора от внешней агрессии, террористических угроз, а также природных катастроф.