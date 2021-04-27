В России ужесточат наказание для нетрезвых водителей

Штрафы за езду в пьяном виде повысят после майских праздников.

Москва. В России ужесточат наказание за пьяное вождение до июня. Госдума в первоочередном порядке рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщают «Известия».

Законопроектом устанавливается, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение будет увеличен с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, суд сможет приговорить нетрезвого водителя к лишению свободы не на 2 года, как сейчас, а на 3.

Проект закона уже получил положительное заключение правового управления Государственной Думы. По сведениям «Известий», депутаты намерены рассмотреть документ после майских праздников, до конца весенней сессии он может быть принят.