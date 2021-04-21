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Путин поручил продлить кэшбек за турпоездки по России до конца 2021 года

13:49, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Путин поручил продлить кэшбек за турпоездки по России до конца 2021 года
13:49, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#туризм\n#отдых\n#санаторий\n#студенты\n#дети\n#летние лагеря\n#послание президента
Фото: скриншот видео с youtube.com
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Об этом президент заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

Москва. Президент России Владимир Путин начал зачитывать свое ежегодное послание Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В частности, глава государства предложил продлить до конца 2021 года начисление кэшбека в размере 20% за турпоездки по России.

Президент пояснил, что в условиях пандемии коронавируса многим гражданам требуется полноценный отдых и восстановление здоровья.

Также Владимир Путин считает необходимым возвращать родителям в 2021 году половину стоимости путевок в летние детские лагеря.

Кроме того, президент заявил о необходимости поддержать летний студенческий отдых. В частности, следует обеспечить допуск путешествующих иногородних учащихся на ночлег в вузовские кампусы, сказал российский лидер.

Добавим, Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию уже в 17 раз. Предыдущий документ был представлен в январе 2020 года.

13:49, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
310
0
#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#туризм\n#отдых\n#санаторий\n#студенты\n#дети\n#летние лагеря\n#послание президента