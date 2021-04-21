Путин поручил продлить кэшбек за турпоездки по России до конца 2021 года

Об этом президент заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.



Москва. Президент России Владимир Путин начал зачитывать свое ежегодное послание Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В частности, глава государства предложил продлить до конца 2021 года начисление кэшбека в размере 20% за турпоездки по России.

Президент пояснил, что в условиях пандемии коронавируса многим гражданам требуется полноценный отдых и восстановление здоровья.

Также Владимир Путин считает необходимым возвращать родителям в 2021 году половину стоимости путевок в летние детские лагеря.

Кроме того, президент заявил о необходимости поддержать летний студенческий отдых. В частности, следует обеспечить допуск путешествующих иногородних учащихся на ночлег в вузовские кампусы, сказал российский лидер.

Добавим, Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию уже в 17 раз. Предыдущий документ был представлен в январе 2020 года.