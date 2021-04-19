Кремль: Путин спрашивал Байдена о подготовке переворота в Белоруссии

Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Москва. Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 13 апреля российский лидер интересовался у американского коллеги об организации госпереворота в Белоруссии. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Подробности однако Песков раскрывать отказался, сославшись на секретность этой информации.

Ранее об обсуждении попытки переворота в Белоруссии лидерами России и Соединенных Штатов заявил Александр Лукашенко. Президент республики выразил удивление поведением высшего руководства США, без ведома и одобрения которого такая операция не могла быть спланирована. По словам Лукашенко, когда Путин задал Байдену вопрос о подготовке мятежа в его республике, он не получил внятного ответа. Также белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за то, что был своевременно предупрежден им о заговоре.

Как уже сообщалось, 18 апреля ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о предотвращении госпереворота в республике. Инициаторами заговора с целью убийства Александра Лукашенко с его ближайшими соратниками и захвата власти были названы белорусский адвокат Юрий Зянкович и политолог Александр Федута, которых задержали в Москве. По версии спецслужб, к подготовке мятежа причастны американская и польская разведка.