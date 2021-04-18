В России задержали подозреваемых в подготовке вооружённого переворота в Беларуси

Восстание было запланировано на 9 мая 2021 года.





Москва. В ФСБ России заявили о задержании двух подозреваемых в подготовке государственного переворота в Беларуси, запланированного на 9 мая. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Операция должна была пройти во время проведения парада Победы в Минске.

Готовилось отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовиков и правоохранителей. Активную фазу мятежа предположительно должны были начать некие вооруженные формирования, находящиеся на «скрытых базах».

Целью переворота являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения».

Также в заявлении ФСБ говорится и том, что заговорщики планировали физическое устранение всей верхушки руководства Беларуси.