Вежливые люди: в ответ на обвинение со стороны Байдена Путин пожелал ему здоровья

Ранее президент США негативно отозвался о российском лидере.



Москва. Владимир Путин прокомментировал негативное высказывание Джо Байдена в свой адрес. «Кто так обзывается, тот сам так называется», - сказал по этому поводу президент России, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», - заочно обратился к президенту США Путин.

Ранее Джо Байден заявил в интервью каналу ABC, что заставит Россию ответить за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Также американский лидер добавил, что Владимир Путин заплатит за это.

В ответ на это МИД России потребовал от США объяснить слова Джо Байдена и отозвал российского посла для консультаций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ничего подобного в истории взаимоотношений двух государств еще не было. По его словам, высказывания Байдена говорят о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой.