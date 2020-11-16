Мишустин решил оптимизировать численность чиновников

Реформа госуправления стартует в январе.





Москва. Председатель правительства России Михаил Мишустин намерен сократить часть госаппарата. Он уже подписал два постановления об этом, сообщает пресс-служба кабмина.

Оптимизация стартует 1 января 2021 года и продлится 3 месяца. При ее проведении руководители органов власти должны руководствоваться едиными требованиями к структуре федеральных министерств и ведомств.

В частности, штатную численность центральных аппаратов федеральных органов предлагается сократить на 5%, территориальных органов - на 10%. Фонд оплаты труда при этом останется прежним.

Штат структурных подразделений министерств должен составлять не меньше 40 единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления - не менее 5 ставок, самостоятельного отдела - от 10.

Обеспечивающие подразделения должны насчитывать не более 30% общего количества сотрудников.

Кроме того, каждый замруководителя федерального органа исполнительной власти должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.