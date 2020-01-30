Госдума по ошибке запретила региональным депутатам руководить бизнесом

В декабре среди принятых антикоррупционных поправок оказался и запрет для депутатов региональных заксобраний возглавлять коммерческие и некоммерческие организации.

Госдума России по ошибке запретила депутатам региональных заксобраний руководить коммерческими и некоммерческими организациями. В декабре 2019 года нижняя и верхняя палаты парламента приняли федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».

Одна из его статей касается запрета народным избранникам на управление организациями в субъектах. При этом, во многих регионах большинство депутатов заксобраний работают на освобожденной основе, не получая зарплату из бюджета за свою законотворческую деятельность.

Как пояснил информационному агентству «Сусанин» депутат Госдумы от Удмуртии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в закон вкралась техническая ошибка. Основная цель нормативного акта - не допустить работу чиновников в коммерческих организациях. «Ошибочно получилось так, что запрет на руководство коммерческими организациями был распространен на депутатов, работающих на непостоянной основе», - сообщил Исаев.

По его словам, в ближайшее время Госдума внесет поправки, которые исправят ошибку. «Надеюсь, уже 3 февраля на совете Государственной думы этот законопроект будет рассмотрен. <…> Запрет будет распространен только на депутатов, работающих на постоянной основе», - рассказал Андрей Исаев.