Красноярский депутат призвал запретить Minecraft из-за пропаганды насилия

По мнению народного избранника, игра ведет к гиперактивности у детей.

Красноярск. Красноярский край. Депутат законодательного собрания Красноярского края Владимир Ренгардт предложил запретить компьютерную игру Minecraft. По мнению народного избранника, «Майнкрафт» пропагандирует насилие, пишет «Интерфакс».

По словам Ренгардта, мысли о запрете к нему пришли после посещения детской библиотеки, где он увидел нескольких подростков, которые играли в эту игру на своих смартфонах.

«Вы понимаете, эти игры вообще надо запретить, и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность», - заявил Рейнгардт.

Согласно справке «Интерфакса», Владимир Ренгардт стал депутатом заксобрания края в 2011 году. В период 2007-2018 годов он руководил Красноярской железной дороги - филиалом ОАО «РЖД».