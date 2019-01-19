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В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

15:00, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
15:00, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Владимир Путин\n#Германия\n#Крым\n#Россия\n#международные отношения\n#Ангела Меркель\n#корабли
Фото: pixabay.com
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В республике ожидают, что приезд иностранных специалистов лишь подтвердит соблюдение Россией международных норм.

Симферополь. В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу. Как заявил РИА Новости председатель комитета парламента полуострова по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства.

Слова чиновника стали реакцией на сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», - сказал Гемпель.

По его мнению, Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости. При Юрий Гемпель выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Напомним, что вопрос о судоходстве в Керченском проливе оказался в центре внимания после инцидента, который произошел 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили российскую границу. Тогда Путин назвал инцидент в Чёрном море провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите границы.

15:00, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
164
0
#Владимир Путин\n#Германия\n#Крым\n#Россия\n#международные отношения\n#Ангела Меркель\n#корабли

 

 

 


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