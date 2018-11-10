В Пенсионном фонде прокомментировали отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

В ведомстве отметили, что работающие пенсионеры и сейчас не получают социальные выплаты по старости.

Москва. В Пенсионном фонде прокомментировали заявления СМИ об отмене социальной пенсии по старости для работающих пенсионеров. Как сообщает Газета.ру, в ведомстве подчеркнули, что эта категория жителей и сейчас не получает данные выплаты. Согласно действующим законам, социальную пенсию получают граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа для получения страховой пенсии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости для работающих пенсионеров.