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Власти России назвали новые санкции США «драконовскими»

18:25, 09 августа, 2018
Анна Торхова
18:25, 09 августа, 2018
Анна Торхова
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#США\n#Москва\n#санкции\n#Кремль\n#Россия\n#президент\n#Вашингтон\n#Белый дом\n#Трамп
Фото: pixabay.com
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Ограничения вступят в силу 22 августа.

Москва. В российском посольстве назвали новые санкции США «драконовскими». Об этом пишут РИА «Новости».

Санкции вступят в силу 22 августа и будут состоять из двух пакетов. Первый из них предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя прекращение американского экспорта и запрет авиакомпании «Аэрофлот» полеты в США.

В Вашингтоне отмечают, что готовы отказаться от второй волный ограничений в том случае, если Россия даст гарантию неприменения химоружия, а также если Москва позволит наблюдателям ООН проводить проверки.

Сообщается, что причиной введения санкций стало «дело Скрипалей». Напомним,  в марте 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Великобритания считает причастным к отравлению Россию.

18:25, 09 августа, 2018
Анна Торхова
412
0
#США\n#Москва\n#санкции\n#Кремль\n#Россия\n#президент\n#Вашингтон\n#Белый дом\n#Трамп

 

 

 


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