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СМИ: местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет президентский дворец в Хельсинки

10:02, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
10:02, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
228
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#политика\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#саммит\n#Финляндия\n#переговоры\n#Дональд Трамп
Фото: hs.fi
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Переговоры между президентом России и американским лидером состоятся 16 июля.

Хельсинки. Финляндия. Местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет президентский дворец в Хельсинки. Как сообщает Интерфакс, ряду финских СМИ стали известны подробности предстоящих переговоров между президентами России и США.  

В частности, Трамп прилетит в финскую столицу вечером 15 июля. В этот день у него запланирован официальный визит в американское посольство.  

При этом переговоры между президентом России и американским лидером состоятся только на следующий день, 16 июля. Ожидается, что их встреча продлится несколько часов.  

Одной из тем саммита станут сложившиеся отношения между Америкой и Россией. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопросы национальной безопасности.  

Отмечается, что перед тем, как пообщаться с российским лидером, глава Белого дома посетит президента Финляндии Саули Ниинистё.

10:02, 06 июля, 2018
Александра Бобрович
228
0
#политика\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#саммит\n#Финляндия\n#переговоры\n#Дональд Трамп

 

 

 


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