СМИ: местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет президентский дворец в Хельсинки

Переговоры между президентом России и американским лидером состоятся 16 июля.

Хельсинки. Финляндия. Местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет президентский дворец в Хельсинки. Как сообщает Интерфакс, ряду финских СМИ стали известны подробности предстоящих переговоров между президентами России и США.

В частности, Трамп прилетит в финскую столицу вечером 15 июля. В этот день у него запланирован официальный визит в американское посольство.

При этом переговоры между президентом России и американским лидером состоятся только на следующий день, 16 июля. Ожидается, что их встреча продлится несколько часов.

Одной из тем саммита станут сложившиеся отношения между Америкой и Россией. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят вопросы национальной безопасности.

Отмечается, что перед тем, как пообщаться с российским лидером, глава Белого дома посетит президента Финляндии Саули Ниинистё.