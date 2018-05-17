Такое решение приняли депутаты Госдумы.

Москва. Татьяна Голикова покинула пост председателя Счетной палаты России. Как пишет Интерфакс, такое решение приняли депутаты Госдумы.

По информации агентства, в новом составе правительства она может занять должность вице-премьера по социальном вопросам.

Отмечается, что освободить ее от занимаемой должности предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что возглавить Счетную палаты может Алексей Кудрин. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети.