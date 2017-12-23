Телеведущая предлагает легализовать в России однополые браки.

Москва. Теледива Ксения Собчак представила свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива». Документ называется «123 трудных шага», пишет НТВ.

Как заявила сама Собчак, программа строится на правах и свободах граждан, принципах толерантности и неприятии агрессии. В частности, она предполагает легализацию однополых браков в России.

«Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель… Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», - цитирует издание слова Собчак.

Председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом с ней согласен: «Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу».