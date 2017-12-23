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      Ксения Собчак представила свою предвыборную программу

      16:56, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      16:56, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      168
      0
      #Ксения Собчак\n#власть\n#гомосексуализм\n#гейская свадьба
      Фото: Flickr
      168
      0

      Телеведущая предлагает легализовать в России однополые браки.

      Москва. Теледива Ксения Собчак представила свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива». Документ называется «123 трудных шага», пишет НТВ.

      Как заявила сама Собчак, программа строится на правах и свободах граждан, принципах толерантности и неприятии агрессии. В частности, она предполагает легализацию однополых браков в России.

      «Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель… Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», - цитирует издание слова Собчак.

      Председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом с ней согласен: «Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу».

      16:56, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      168
      0
      #Ксения Собчак\n#власть\n#гомосексуализм\n#гейская свадьба

       

       

       

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