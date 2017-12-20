ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского на президентские выборы

Такое решение на съезде партии было принято единогласно.

Москва. ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России на выборы-2018. Как пишут РИА «Новости», такое решение члены партии приняли единогласно.

Кандидатуру Жириновского ЛДПР утвердила по итогам голосования на 31-м съезде. Таким образом, политик будет баллотироваться в президенты шестой раз по счету.

Сам Жириновский, комментируя решение партии, отметил, что на выборах-2018 у ЛДПР есть все шансы на победу. «Я, конечно, с большой радостью воспринял решение съезда. Ваше голосование меня вдохновляет, потому что это первый шаг на пути к победе. <…> Мы можем в любом случае рассчитывать на 30% голосов» - заявил он.

Напомним, президентская кампания стартовала в России 18 декабря. Главу государства россияне будут выбирать 18 марта 2018 года.