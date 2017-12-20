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      ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского на президентские выборы

      17:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      174
      0
      #ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#выборы\n#выборы Президента РФ\n#голосование
      Фото: vk.com
      174
      0

      Такое решение на съезде партии было принято единогласно.

      Москва. ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России на выборы-2018. Как пишут РИА «Новости», такое решение члены партии приняли единогласно.  

      Кандидатуру Жириновского ЛДПР утвердила по итогам голосования на 31-м съезде. Таким образом, политик будет баллотироваться в президенты шестой раз по счету.  

      Сам Жириновский, комментируя решение партии, отметил, что на выборах-2018 у ЛДПР есть все шансы на победу. «Я, конечно, с большой радостью воспринял решение съезда. Ваше голосование меня вдохновляет, потому что это первый шаг на пути к победе. <…> Мы можем в любом случае рассчитывать на 30% голосов» - заявил он. 

      Напомним, президентская кампания стартовала в России 18 декабря. Главу государства россияне будут выбирать 18 марта 2018 года. 

      17:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      174
      0
      #ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#выборы\n#выборы Президента РФ\n#голосование

       

       

       

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