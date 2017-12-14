Владимир Путин будет участвовать на выборах в качестве самовыдвиженца

Президент России отвечает на вопросы журналистов на большой пресс-конференции.

Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что на выборы, скорее всего, будет выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции.

Несмотря на такое решение, он отметил, что надеется на поддержку тех политических сил, что сложились в России. Кроме того, отвечая журналисту газеты «Коммерсант», глава государства сообщил, что штаб его предвыборной подготовки огласит окончательное решение в ближайшее время.

Кроме того, отвечая на вопросы, Владимир Путин подчеркнул, что основной целью власти является улучшение жизни обычных граждан, повышение их доходов.