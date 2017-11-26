Бизнес-омбудсмен Титов выдвинет свою кандидатуру на пост президента России

Он пойдет на выборы от «Партии роста».

Москва. Бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в выборах президента России. Как сообщается в группе «Партии роста» в Вконтакте, такое решение приняли на федеральном политсовете организации.

«Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в начале августа, в нем приняли участие член Федерального политического совета партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен, член Генерального совета партии Дмитрий Мариничев, председатель фракции политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен, член Федерального политического совета партии Дмитрий Потапенко», - говорится в сообщении.

Главная задача в предстоящей кампании - продвижение «Стратегии роста», экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом» и представленной президенту в мае этого года.

Ранее, по данным РТ, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, назвал себя кандидатом «за всех». Также о планах побороться за пост первого лица государства заявила Ксения Собчак.