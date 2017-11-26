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      Бизнес-омбудсмен Титов выдвинет свою кандидатуру на пост президента России

      13:58, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      13:58, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
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      #политика\n#выборы\n#власть и чиновники
      Фото: minvr.ru
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      Он пойдет на выборы от «Партии роста».

      Москва. Бизнес-омбудсмен Борис Титов примет участие в выборах президента России. Как сообщается в группе «Партии роста» в Вконтакте, такое решение приняли на федеральном политсовете организации.

      «Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в начале августа, в нем приняли участие член Федерального политического совета партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен, член Генерального совета партии Дмитрий Мариничев, председатель фракции политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен, член Федерального политического совета партии Дмитрий Потапенко», - говорится в сообщении.

      Главная задача в предстоящей кампании - продвижение «Стратегии роста», экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом» и представленной президенту в мае этого года.

      Ранее, по данным РТ, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, назвал себя кандидатом «за всех». Также о планах побороться за пост первого лица государства заявила Ксения Собчак

      13:58, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      165
      0
      #политика\n#выборы\n#власть и чиновники

       

       

       

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