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      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      Новичок
      16:56, 06 июля, 2017
      Новичок
      236
      0
      #Владимир Путин\n#МЧС\n#МВД\n#ФСИН\n#ФССП\n#отставка\n#назначения
      Фото: kremlin.ru
      236
      0

      Уволены прокуроры регионов и генералы, назначен новый статс-секретарь МЧС.

      Москва. Президент Владимир Путин подписал в четверг, 6 июля, указ, согласно которому своих должностей лишились 8 крупных руководителей силовых структур. Среди них генералы МВД, МЧС, ФССП и ФСИН. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  

      В частности, уволен глава контрольно-ревизионного управления МВД России, генерал-майор Евгений Барикаев. Отправлен в отставку с должности прокурора Бурятии Валерий Петров, назначенный недавно главным военным прокурором. Постов лишились первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов и руководитель МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов.  

      Также в списке потерявших высокие должности - замначальника ГУ МВД на транспорте Андрей Андреев, начальник ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский, начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов и первый замначальника следственного департамента МВД РФ Юрий Шинин.  

      Помимо увольнений, произведены назначения. Так, статс-секретарем МЧС стал Олег Баженов, заместителем директора ФССП Ольга Помигалова, замдиректора ФСИН Александр Хабаров, первым замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России генерал-майор Игорь Кутровский, а главой Всероссийского научно-исследовательского института МВД – генерал-лейтенант Валерий Кожокарь.  

      Начальником МЧС по Брянской области Путин назначил Вадима Уваркина, начальником МВД по Вологодской области Виктора Пестерева, прокурором Новгородской области Андрея Гуришева, Костромской области Владимира Тюлькова, республики Тува - Александра Боровкова.

      16:56, 06 июля, 2017
      Новичок
      236
      0
      #Владимир Путин\n#МЧС\n#МВД\n#ФСИН\n#ФССП\n#отставка\n#назначения

       

       

       

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