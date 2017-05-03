  • $ 56.95 ↓
  • € 62.15 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россия списала Киргизии долг в размере 240 миллионов долларов

      16:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      16:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Киргизия\n#Россия\n#долги
      Фото: kremlin.ru
      165
      0

      В 2013 году Россия списала задолженность стране в размере 188,9 млн долларов.

      Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о списывании с Киргизии долга в размере 240 млн долларов. Речь идет о ранее предоставленных кредитах от 20 сентября 2012 года, сообщается официальном портале правовой информации.

      По данным «РБК», в 2013 году в России урегулировали долг Киргизии размером 188,9 млн долларов. После этого задолженность страны составила 300 млн долларов. Власти приняли решение списывать долг частями – по 30 млн долларов в год.

      «Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю», — заявил начальник управления государственного долга Минфина Киргизии Бакыт Сыдыков.

      16:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      165
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Киргизия\n#Россия\n#долги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа