Россия списала Киргизии долг в размере 240 миллионов долларов

В 2013 году Россия списала задолженность стране в размере 188,9 млн долларов.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о списывании с Киргизии долга в размере 240 млн долларов. Речь идет о ранее предоставленных кредитах от 20 сентября 2012 года, сообщается официальном портале правовой информации.

По данным «РБК», в 2013 году в России урегулировали долг Киргизии размером 188,9 млн долларов. После этого задолженность страны составила 300 млн долларов. Власти приняли решение списывать долг частями – по 30 млн долларов в год.

«Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю», — заявил начальник управления государственного долга Минфина Киргизии Бакыт Сыдыков.