Дмитрия Медведева избрали председателем Совета директоров «Ростелекома»

Москва. Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Как сообщает пресс-служба Ростелекома, председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.