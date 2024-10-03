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Дмитрия Медведева избрали председателем Совета директоров «Ростелекома»

10:05, 03 октября, 2024
Дмитрия Медведева избрали председателем Совета директоров «Ростелекома»
10:05, 03 октября, 2024
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#Москва\n#новости компаний\n#Дмитрий Медведев
Фото: пресс-служба Ростелекома (flickr.com)
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Также были сформированы четыре комитета Совета директоров.

Москва. Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Как сообщает пресс-служба Ростелекома, председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

10:05, 03 октября, 2024
38
0
#Москва\n#новости компаний\n#Дмитрий Медведев