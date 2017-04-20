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      Депутаты внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина

      16:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #Единая Россия\n#ЛДПР\n#депутаты\n#Ленин\n#день рождения Ленина\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: commons.wikimedia.org
      120
      0

      Документ приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

      Москва. Депутаты партий «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения Владимира Ленина. Документ приурочен ко дню рождения революционера, сообщает «ФедералПресс».

      По мнению депутатов, разработанные поправки в закон «О погребении» предполагают создание межведомственной комиссии, занимающейся вопросом перезахоронения останков исторических личностей.

      «Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле», – говорится в законопроекте.

      В настоящее время юридические основания для перезахоронения отсутствуют вообще.

      16:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #Единая Россия\n#ЛДПР\n#депутаты\n#Ленин\n#день рождения Ленина\n#Госдума\n#законопроект
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