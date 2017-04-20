Депутаты внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина

Документ приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

Москва. Депутаты партий «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения Владимира Ленина. Документ приурочен ко дню рождения революционера, сообщает «ФедералПресс».

По мнению депутатов, разработанные поправки в закон «О погребении» предполагают создание межведомственной комиссии, занимающейся вопросом перезахоронения останков исторических личностей.

«Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле», – говорится в законопроекте.

В настоящее время юридические основания для перезахоронения отсутствуют вообще.