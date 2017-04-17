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      Медведев сообщил о вхождении российской экономики в стадию роста

      16:56, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:56, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #экономика\n#Дмитрий Медведев\n#рост
      Фото: kremlin.ru
      71
      0

      Премьер-министр указал и на подъем промышленности.

      Москва. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о позитивном сценарии развития российской экономики. Он также отметил рост промышленного производства, сообщается на сайте Кремля.

      «Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается», - заявил Дмитрий Медведев.

      На встрече премьер-министр указал и на позитивную ситуацию в сельском хозяйстве, рост которой в прошлом году составил 5 процентов. «Наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счет современных инвестиций», - добавил он.

      16:56, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      71
      0
      #экономика\n#Дмитрий Медведев\n#рост
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