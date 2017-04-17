Медведев сообщил о вхождении российской экономики в стадию роста

Премьер-министр указал и на подъем промышленности.

Москва. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о позитивном сценарии развития российской экономики. Он также отметил рост промышленного производства, сообщается на сайте Кремля.

«Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается», - заявил Дмитрий Медведев.

На встрече премьер-министр указал и на позитивную ситуацию в сельском хозяйстве, рост которой в прошлом году составил 5 процентов. «Наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счет современных инвестиций», - добавил он.