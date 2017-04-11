Кремль прокомментировал заявления польской комиссии о трагедии под Смоленском

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем руководствовалась комиссия.

Москва. В Кремле ответили на обвинения комиссии, расследующей причины крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском. По мнению экспертов, вина лежит на российских диспетчерах, якобы сообщивших пилотам неверные данные, пишет «Лайф».

Комиссия не исключает вероятность и того, что на борту самолета произошел взрыв. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, на чем основаны эти выводы.

«Мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные: и записи разговоров на борту, и записи пилотов и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат», - пояснил представитель Кремля.

Напомним, ранее Генпрокуратура Польши заявила о намеренном провоцировании российскими диспетчерами авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.

Самолет президента Польши разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.