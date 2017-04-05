Заксобрание Ленинградской области хочет закрыть соцсети для детей до 14 лет

Остальные должны будут пройти строгую идентификацию.

Санкт-Петербург. Заксобрание Ленинградской области предложило запретить детям до 14 лет соцсети, а остальных пускать только под настоящим именем по паспорту. Предложение зафиксировано в законопроекте «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», сообщают «Известия».

Пользователей хотят обязать создавать страницы только под своим настоящим именем, а при регистрации указывать паспортные данные. Детям до 14 лет запретят вход в соцсети вообще. Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

Если владелец сервиса не проверит паспортные данные у российских и иностранных граждан, то ему будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Пользователи, не сообщившие об изменении данных или об их умышленном сокрытии, обязаны будут заплатить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Пользователь может создать только одну страницу и только под настоящим именем и фамилией. В противном случае владельцу сайта грозит штраф до 300 тыс. рублей, а пользователю – до 5 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает запрет для людей, не достигших 18 лет, на вступление в группы, в которых размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родители заплатят штраф до 2 тыс. рублей. Продажа любых товаров через соцсети несовершеннолетним будет караться законом.

Законопроект предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Согласно проекту, запрещается распространять информацию о несанкционированных собраниях и митингах, о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Запрещается распространять тексты, фото- и видеоматериалы, которые пропагандируют национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее. Исключением являются материалы, которые направлены на явное осуждение этого.

Авторы проекта хотят ввести для работников бюджетной сферы полный запрет на пользование соцсетей в рабочее время.

Депутат заксобрания Ленобласти и один из авторов законопроекта Владимир Петров отметил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Социальные сети за это время должны будут привести пользовательские соглашения в соответствие с документом.

«Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей, это можно сделать только с момента получения гражданином паспорта — с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения», - сообщил Владимир Петров.

По его мнению, «привязка аккаунта к паспорту поможет решить проблему манипуляции общественным мнением в сети, уничтожит всевозможные «сообщества троллей» и пранкеров».

Советник президента Герман Клименко назвал законопроект «крайне сырым». С его мнением согласились представители Mail.ru Group – владельцы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co и владелец Livejournal Матвей Алексеев заявил, что в подобном законопроекте нет необходимости.