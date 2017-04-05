Госдума раскритиковала законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Заксобрание Ленинградской области вынесло на рассмотрение законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» 5 апреля.

Москва. Госдума обрушилась с критикой на законопроект, составленный Заксобранием Ленинградской области, предусматривающий запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет. По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, это ограничивает свободу граждан и может спровоцировать подростков к агрессивному поведению вне интернета, передает «Интерфакс».

«Инициатива депутатов Заксобрания Ленинградской области предполагает запрет того, что уже запрещено законодательством - распространения экстремистской и опасной для здоровья информации и так далее. Кроме этого, многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне», - заявил Левин.

Он добавил, что «фактический запрет на общение только спровоцирует интерес подростков к обходу запретов или агрессивному поведению вне интернета».

Председатель комитета полагает, что авторы законопроекта не представляют характер и размеры расходов, которые потребуются для надежного хранения паспортных данных пользователей. Он также считает, что многочисленные штрафы за несоблюдение правил приведут к тому, что люди перестанут пользоваться соцсетями.

Левин порекомендовал коллегам обратить внимание на слова Президента России Владимира Путина на четвертом медиафоруме Общероссийского народного фронта о том, что существующих ограничений в работе интернета достаточно.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предусматривающий обязательное указывание паспортных данных при регистрации и запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет.