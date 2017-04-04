Путин освободил от налогов россиян, попавших под санкции

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица страны, находящиеся под персональными санкциями, освобождают от налогов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации, пишут «Известия».

29 марта 2017 года Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект. Поправку внесли в статью Налогового кодекса России о плательщиках НДФЛ. Граждане России, попавшие под санкции, не будут признаваться налоговыми резидентами страны, если в этом периоде они являлись налоговыми резидентами за рубежом.

Норму планируют распространить на правоотношения, которые возникали с 1 января 2014 года. Правительство России определит список стран, санкции которых дают право отказаться от налогового резидентства России.

Граждане России должны сформировать заявление и приложить к нему документы, которые подтверждают налоговое резидентство в иностранном государстве. Все это необходимо предоставить в Федеральную налоговую службу России не позднее 1 июля 2017 года.