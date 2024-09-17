Авито Услуги: вырос спрос на консервацию загородных домов 

Москва. Согласно данным Авито Услуг, в августе 2024 года спрос на услуги по консервации дач, обслуживанию септиков, скважин и колодцев вырос больше чем в два раза (+117%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано, в том числе, с развитием рынка индивидуального жилищного строительства.

В августе спрос на диагностику скважин увеличился в 3,6 раз (+258%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие работы проводят не только при подозрении на неисправность, но и чтобы избежать сюрпризов весной, когда хозяева вернуться в дом или на дачу.

Интерес россиян к работам по очистке колодцев за год вырос в 6 раз (+500%). Удачное время для таких работ — конец лета и начало осени, пока температура грунта не опустилась ниже нуля. В преддверии холодов россияне стараются заранее позаботиться о чистоте питьевой воды.

В августе в 30 раз вырос спрос на обслуживание септиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистка и профилактика септика нужны для того, чтобы он стабильно функционировал. Эти работы также лучше проводить в теплое время года: при минусовых температурах вода может замерзнуть в процессе чистки и повредить систему.

Интерес россиян к прокачке скважин за год увеличился на 69%. Такие работы проводят после бурения, чтобы очистить воду от частиц почвы, ила и песка, а лучшее время для бурения — с июля по сентябрь, пока грунт сухой и устойчивый.

Специалисты реагируют на повышенный спрос. За год значительно увеличилось количество объявлений на платформе Авито Услуги от мастеров, оказывающих услуги по консервации загородной недвижимости, обслуживанию скважин, септиков и колодцев.

Так, в августе 2024 года предложение услуг по диагностике скважин выросло в 3,7 раза (+270%), по обслуживанию септиков в 15 раз (+1376%), по прокачке скважин в 2,5 раз (+144%), по чистке колодцев — почти в 6 раз (+473%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.