Константиновка. ДНР. Сразу 3 населенных пункта взяли под контроль российские военные за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны, пишет «Российская газета».

Издание указывает, что в сводке ведомства говорится об освобождении Синьковки в Харьковской области, а также Новожеланного и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Константиновку отбили у ВСУ бойцы группировки войск «Юг», Синьковку – подразделения «Западной» группировки, на счету группировки «Центр» — Новожеланное.

По данным, которые приводит газета, поселок Синьковка расположен в нескольких километрах от Купянска. Село Новожеланное располагается на покровском направлении, а Константиновка – на полпути между Марьинкой и Угледаром.

Напомним, 29 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР.