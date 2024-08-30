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Синьковку, Новожеланное и Константиновку освободили от ВСУ российские военные

17:23, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Синьковку, Новожеланное и Константиновку освободили от ВСУ российские военные
17:23, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
123
0
#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
123
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Они расположены на Харьковщине и в ДНР.

Константиновка. ДНР. Сразу 3 населенных пункта взяли под контроль российские военные за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны, пишет «Российская газета».

Издание указывает, что в сводке ведомства говорится об освобождении Синьковки в Харьковской области, а также Новожеланного и Константиновки в Донецкой Народной Республике. 

Константиновку отбили у ВСУ бойцы группировки войск «Юг», Синьковку – подразделения «Западной» группировки, на счету группировки «Центр» — Новожеланное.

По данным, которые приводит газета, поселок Синьковка расположен в нескольких километрах от Купянска. Село Новожеланное располагается на покровском направлении, а Константиновка – на полпути между Марьинкой и Угледаром.

Напомним, 29 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР.

17:23, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
123
0
#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация