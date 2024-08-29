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Российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР

14:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российская армия взяла под контроль Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
14:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#военные\n#армия\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: ИА «Сусанин»
27
0

Отличились подразделения группировок войск «Центр» и «Запад».

Николаевка. ДНР. Сразу два населенных пункта в двух республиках Донбасса освободили российские военные. Речь идет о Николаевке в ДНР и Стельмаховке в ЛНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Николаевку вошли подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что село было освобождено в результате активных действий. Продвижение в глубину обороны противника на данном участке продолжается.

Тем временем бойцы группировки войск «Запад» освободили Стельмаховку. Также они нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Купянска и Петропавловки Харьковской области, а также Торского и Серебрянки в ДНР. Потери ВСУ на указанных участках составили до 520 человек, отметили в ведомстве.

Напомним, 28 августа в Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Камышевка в Донецкой Народной Республике.

14:53, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#военные\n#армия\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация