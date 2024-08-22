В Волгоградской области после атаки дронов вспыхнул объект Минобороны

Мариновка. Волгоградская область. При падении беспилотника в районе Мариновки Волгоградской области произошел пожар на территории объекта Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, пишет Коммерсантъ.

По его данным, дрон был сбит средствами противовоздушной обороны в ночь на 22 августа. На территорию военного объекта упали обломки, написал Бочаров в телеграм-канале.

В связи с атакой беспилотников, волгоградский аэропорт Гурмак с 1:49 МСК не принимал и не отправлял рейсы. Позднее полеты возобновились.

На месте падения дрона работают пожарно-спасательные службы. Погибших в результате происшествия нет. Ряд СМИ со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе Мариновки находится аэродром.

Издание отмечает, что в ночь на 22 августа украинские БПЛА атаковали также Воронежскую и Брянскую области — в каждой из них силы ПВО сбили по одному беспилотнику. В Ростовской области уничтожили 5 БПЛА. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.