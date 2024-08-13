Находящийся под угрозой Краснояружский район Белгородчины покинули более 11 тысяч человек

Белгород. Белгородская область. Из Краснояружского района Белгородской области. выехали более 11 тыс. жителей. Как передает RT, об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, около 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Днем ранее власти Краснояружского района объявили эвакуацию населения из-за активности ВСУ. Как сообщил глава района Андрей Миськов, из 11,5 тыс. жителей на своих местах остались примерно 500. Это сотрудники администрации, работники критически важных объектов инфраструктуры, бойцы самообороны, которые будут следить за порядком и сохранностью имущества. На последних возложили и такую обязанность, как кормление оставленных в покинутых домах животных – для этого хозяевам необходимо подать заявки с необходимой информацией.

При этом было решено закрыть въезд на территорию муниципалитета в связи с опасностью со стороны ВСУ. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины и Беловским районом Курской области, где 12 августа тоже объявили эвакуацию населения.