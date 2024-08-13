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Находящийся под угрозой Краснояружский район Белгородчины покинули более 11 тысяч человек

10:08, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Находящийся под угрозой Краснояружский район Белгородчины покинули более 11 тысяч человек
10:08, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#военные\n#граница\n#опасность\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/miskov31
101
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Въезд на территорию муниципалитета закрыт.

Белгород. Белгородская область. Из Краснояружского района Белгородской области. выехали более 11 тыс. жителей. Как передает RT, об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, около 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Днем ранее власти Краснояружского района объявили эвакуацию населения из-за активности ВСУ. Как сообщил глава района Андрей Миськов, из 11,5 тыс. жителей на своих местах остались примерно 500. Это сотрудники администрации, работники критически важных объектов инфраструктуры, бойцы самообороны, которые будут следить за порядком и сохранностью имущества. На последних возложили и такую обязанность, как кормление оставленных в покинутых домах животных – для этого хозяевам необходимо подать заявки с необходимой информацией. 

При этом было решено закрыть въезд на территорию муниципалитета в связи с опасностью со стороны ВСУ. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины и Беловским районом Курской области, где 12 августа тоже объявили эвакуацию населения. 

10:08, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#военные\n#граница\n#опасность\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация