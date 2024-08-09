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Стали известны самые популярные кошачьи имена в Москве

15:11, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стали известны самые популярные кошачьи имена в Москве
15:11, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Москва\n#ветеринары\n#животные\n#статистика\n#кошки
Фото: pxhere.com
56
0

В топ-3 вошли Муся, Симба и Персик.

Москва. Чаще всего москвичи называют своих кошек Мусями. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Вторую и третью позиции в рейтинге наиболее распространенных кличек заняли Симба и Персик. Часто встречается среди московских кошек также имя Алиса. 

Это удалось установить благодаря работающему на сайте онлайн-сервису записи к ветврачу. По данным за 2024 год, кошек по имени Муся владельцы лечили почти 1.5 тыс. раз.

Отмечается также, что самыми популярными породами в столице оказались шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

15:11, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Москва\n#ветеринары\n#животные\n#статистика\n#кошки