Стали известны самые популярные кошачьи имена в Москве

Москва. Чаще всего москвичи называют своих кошек Мусями. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Вторую и третью позиции в рейтинге наиболее распространенных кличек заняли Симба и Персик. Часто встречается среди московских кошек также имя Алиса.

Это удалось установить благодаря работающему на сайте онлайн-сервису записи к ветврачу. По данным за 2024 год, кошек по имени Муся владельцы лечили почти 1.5 тыс. раз.

Отмечается также, что самыми популярными породами в столице оказались шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.