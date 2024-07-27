В ДНР российские военные освободили Лозоватское

Лозоватское. ДНР. Населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противника выбили из села бойцы группировки войск «Центр». Кстати, Лозоватское находится неподалеку от поселка Прогресс, возле которого, по сообщениям украинских СМИ, попали в окружение до двух батальонов 31-й бригады ВСУ.

Напомним, 23 июля в Минобороны сообщили об освобождении села Ивано-Дарьевка в ДНР.