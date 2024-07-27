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В ДНР российские военные освободили Лозоватское

16:13, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В ДНР российские военные освободили Лозоватское
16:13, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Оно находится неподалеку от поселка Прогресс, где в «котел» могли попасть до двух батальонов ВСУ.

Лозоватское. ДНР. Населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противника выбили из села бойцы группировки войск «Центр». Кстати, Лозоватское находится неподалеку от поселка Прогресс, возле которого, по сообщениям украинских СМИ, попали в окружение до двух батальонов 31-й бригады ВСУ.

Напомним, 23 июля в Минобороны сообщили об освобождении села Ивано-Дарьевка в ДНР.

16:13, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация