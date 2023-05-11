Рогозин указал на необходимость второй волны мобилизации

Москва. Без второй волны мобилизации достигнуть целей СВО не удастся. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Рогозин, пишет ИА REGNUM.

По словам экс-главы Роскосмоса, мобилизованные необходимы для восполнения потерь.

«У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, убивают», — приводит агентство слова руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки».

В то же время альтернативой второй волне мобилизации могут стать добровольцы, считает бывший чиновник.

Напомним, 21 декабря 2022 года Дмитрий Рогозин получил ранение во время обстрела гостиницы в Донецке. После лечения вновь отправился в зону СВО, где действует под позывным «Сармат».