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Рогозин указал на необходимость второй волны мобилизации

10:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Рогозин указал на необходимость второй волны мобилизации
10:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Украина\n#Россия\n#СВО\n#спецоперация\n#военные\n#Роскосмос\n#мобилизация\n#призыв\n#добровольцы\n#Дмитрий Рогозин
Фото: vk.com/rogozin_do
273
0

Альтернативой могут стать лишь добровольцы, считает экс-глава Роскосмоса.

Москва. Без второй волны мобилизации достигнуть целей СВО не удастся. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Рогозин, пишет ИА REGNUM.

По словам экс-главы Роскосмоса, мобилизованные необходимы для восполнения потерь.

«У нас есть проблемы с личным составом. Потому что ребят ранят, убивают», — приводит агентство слова руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки».

В то же время альтернативой второй волне мобилизации могут стать добровольцы, считает бывший чиновник.

Напомним, 21 декабря 2022 года Дмитрий Рогозин получил ранение во время обстрела гостиницы в Донецке. После лечения вновь отправился в зону СВО, где действует под позывным «Сармат».

10:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Украина\n#Россия\n#СВО\n#спецоперация\n#военные\n#Роскосмос\n#мобилизация\n#призыв\n#добровольцы\n#Дмитрий Рогозин