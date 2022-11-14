Ракеты HIMARS перестали долетать до Луганска

Луганск. ЛНР. Обстрелы Луганска поставляемыми США ракетами HIMARS прекратились из-за отсутствия позиций украинских военных на соответствующем расстоянии от города. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет «Российская газета».

Ближайшая к столице региона точка, до которой долетают используемые ВСУ американские ракеты – населенный пункт Сабовка в окрестностях Луганска. Это предел дальности, который достижим для боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS. Как пояснил Марочко, 227-миллиметровый управляемый реактивный снаряд М31 может наносить удары на дистанции не более 84 км.

Обстрел Сабовки велся из Бахмута (Артемовск). От применяемых украинской стороной американских ракет пострадали школа и железнодорожная станция Меловая. Также частично разрушены несколько жилых домов.