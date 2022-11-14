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Ракеты HIMARS перестали долетать до Луганска

12:08, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Ракеты HIMARS перестали долетать до Луганска
12:08, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
422
0
#Украина\n#ЛНР\n#Донбасс\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация
Фото: vk.com/rt_russian
422
0

Максимальная дальность действия этих реактивных снарядов составляет 84 км.

Луганск. ЛНР. Обстрелы Луганска поставляемыми США ракетами HIMARS прекратились из-за отсутствия позиций украинских военных на соответствующем расстоянии от города. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет «Российская газета».

Ближайшая к столице региона точка, до которой долетают используемые ВСУ американские ракеты – населенный пункт Сабовка в окрестностях Луганска. Это предел дальности, который достижим для боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS. Как пояснил Марочко, 227-миллиметровый управляемый реактивный снаряд М31 может наносить удары на дистанции не более 84 км. 

Обстрел Сабовки велся из Бахмута (Артемовск). От применяемых украинской стороной американских ракет пострадали школа и железнодорожная станция Меловая. Также частично разрушены несколько жилых домов.

12:08, 14 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
422
0
#Украина\n#ЛНР\n#Донбасс\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация