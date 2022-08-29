Неурожай кофе приведет к подорожанию напитка в России

Москва. На кофейных плантациях в Азии и Латинской Америке падает урожайность. Это может привести к удорожанию кофе на российском рынке почти на треть, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

О нерадостных перспективах для кофеманов рассказали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

По их данным, на Латинскую Америку, в частности, Колумбию, где выращивают арабику, обрушилась засуха. Также отмечаются массовые заболевания деревьев. В связи с этим центр выращивания кофе переместился во Вьетнам, куда пока не проникли опасные для растений инфекции.

Однако и там жалуются на низкий урожай. Оптовая цена робусты во Вьетнаме составляет сейчас более 2 долларов за килограмм. При продаже в розницу со всеми сопутствующими наценками килограмм будет стоить 1 тыс. рублей.

В итоге, как ожидается, мировые цены на кофе вырастут на 10-15%, российские — на 30%. При этом подорожание будет постепенным, до следующего урожая, отметил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Также он предположил, что рост стоимости натурального кофе может привести к повышению спроса на его заменители из моркови, желудей, цикория и другие напитки. А настоящий кофе может перейти из продуктов повседневного пользования в категорию премиум-класса.