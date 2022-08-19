Минобороны России: в Харьковской области националисты казнили 100 солдат ВСУ

Москва. Украинские националисты из батальона «Кракен» расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, данная часть была разгромлена российскими военными и союзными силами 14 августа в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Остатки личного состава покинули позиции.

В тылу их взяли под стражу боевики вооруженного формирования «Кракен». Затем они расстреляли 100 военнослужащих, покинувших свои позиции. Казнь была показательной, ее целью было пресечь панику и запугать оставшихся в строю военнослужащих, отметил Игорь Конашенков.

Напомним, в конце июня в ходе спецоперации ударами российской артиллерии было уничтожено порядка 100 националистов «Кракена». Тогда они сами покинули позиции в районе поселка Питомник. В июле боевики того же батальона отказывались отправиться в Краматорск и требовали оставить их в Харькове. Чтобы пресечь неподчинение, командиры нацбата застрелили 6 зачинщиков.